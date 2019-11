Es soll zusammengebracht werden, was zur Schaffung einer auf Humanität beruhenden Ordnung zusammengehört. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

Eine zentrale Koordinierung der Sicherheitspolitik, schnellere Entscheidungen über Bundeswehreinsätze, entschlossene Terrorbekämpfung: In einer Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München sprach sich Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine grundlegende Reform des bisherigen Bundessicherheitsrates aus. "Wir sollten den jetzigen Bundessicherheitsrat mit eingeschränkten Aufgaben und Aufgabenstellungen weiterentwickeln." Ein Nationaler Sicherheitsrat würde die deutschen Beiträge zur internationalen Krisenbewältigung schneller und effektiver zur Wirkung bringen, so die CDU-Ministerin.



Dieser neue Nationale Sicherheitsrat solle Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit besser koordinieren, so Kramp-Karrenbauer. Er solle ein Ort sein, "an dem zusammengebracht wird, was zur Schaffung einer auf Humanität beruhenden Ordnung zusammengehört."