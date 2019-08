CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Potsdam.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts mäßiger Werte der CDU in den jüngsten Umfragen zur Landtagswahl in Brandenburg hat Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Parteifreunden Mut gemacht. "Bei meinen Reisen durch Brandenburg ist eines klar geworden: Man spürt Wechselstimmung in der Luft", rief sie bei der CDU-Abschlusskundgebung in Potsdam den Teilnehmern zu.



Zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz erklärte sie, die CDU wolle sowohl einen guten Klimaschutz als auch eine funktionierende Wirtschaft.