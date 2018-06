Ähnlich kann man auch Außenminister Heiko Maas (SPD) verstehen. Auch er fordert ein offensiveres Agieren Europas. "Mit einem Tweet kann unheimlich viel Vertrauen sehr schnell zerstört werden", twitterte Maas am Sonntag. "Umso wichtiger ist es, dass Europa zusammen steht und seine Interessen noch offensiver vertritt". Die Antwort auch Donald Trumps "America first" müsse lauten: "Europe united", also Europa vereinigt. Und FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff sagt im ZDF, Deutschland und Europa müssten jetzt viel stärker agieren. "Es reicht nicht, business as usual zu machen."