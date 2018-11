Auf die Frage, ob darin der große Unterschied zu ihren Mitbewerbern Friedrich Merz und Jens Spahn liege, sagte sie: "Das liegt in der jeweiligen Biographie." Merz hatte bisher kein Regierungsamt inne, Spahn ist Gesundheitsminister.



Dass Friedrich Merz auch seinen Hut in den Ring geworfen habe, habe sie nicht sonderlich überrascht, das habe sich schon länger abgezeichnet, so Kramp-Karrenbauer. Es mache die Auswahl in der Partei größer und damit den den Wettbewerb spannender. Wenn die Partei geschlossener und stärker daraus hervorgehe, sei das gut für die CDU.