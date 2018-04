Annegret Kramp-Karrenbauer Quelle: ZDF

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert in der neu entfachten Islam-Debatte eine weniger akademische Diskussion. Stattdessen müsse sich diese "in den tatsächlichen Fragen wieder spiegeln", so Kramp-Karrenbauer in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Konkret gehe es um Themen wie Mädchen im Sportunterricht und von außen gelenkte Botschaften in Moscheen.



Mit seiner Aussage "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) polarisiert und die Union gespalten.