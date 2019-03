Die Erreger weisen große Ähnlichkeit mit Sequenzen spezifischer bakterieller Plasmide auf. Nach ihrem Auffindungssort wurden sie als "Bovine Meat and Milk Factors" (BMMFs) bezeichnet. Derzeit laufen Untersuchungen, ob die BMMFs in der Milch in so genannten "Milch-Exosomen" vorliegen, kleine Bläschen, die sich von der Zelle abschnüren. Die Natur dieser Erreger ist also bislang nicht eindeutig definiert. Sie stellen eine neue Klasse von Erregern dar, die in ihren Charakteristika zwischen Viren und Bakterien liegen und werden "Plasmidome" genannt.