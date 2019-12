Eine gewisse Anzahl an Patienten kommt in die Notaufnahme, weil es komfortabel ist, wir gute Öffnungszeiten haben. Kevin Schulte, Arzt für Innere Medizin in Kiel

Zur Wahrheit in Deutschlands Krankenhäusern gehört aber auch, dass die Patienten selbst zum hohen Aufkommen in den Notaufnahmen beitragen. Nicht alle Menschen müssen sofort behandelt werden – trotzdem suchen immer mehr den direkten Weg in die Notambulanz.



"Eine gewisse Anzahl an Patienten kommt in die Notaufnahme, weil sie die Strukturen gar nicht kennen, weil es komfortabel ist, wir gute Öffnungszeiten haben. Aber auch, weil der Bedarf in einer älter werdenden Gesellschaft zugenommen hat. Die Lage hat sich deutlich zugespitzt", so Kevin Schulte.