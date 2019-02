2017 gab es in NRW fast 6.500 Diebstahlsfälle in Krankenhäusern.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Ob Geldbörsen, Handys, Endoskopie-Geräte oder Topfpflanzen - in Krankenhäusern wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Diebe nutzen die Anonymität in den ausgedehnten Gebäudekomplexen aus - und die Wehrlosigkeit von Patienten.



Zwar gibt es keine bundesweite Statistik, doch welches Ausmaß die Straftaten erreichen, zeigen Ländererhebungen. In Nordrhein-Westfalen wurden 2017 fast 6.500 Diebstahlsfälle registriert. Der jährliche Schaden geht laut einer dpa-Umfrage in die Millionen.