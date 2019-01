Archivbild: Feuerwehr an einem Krankenhaus in Recklingshausen.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus von Recklinghausen sind in der Nacht acht Patienten und Pfleger durch Rauchgas verletzt worden, darunter drei Personen schwer. Auch vier Polizisten zogen sich Verletzungen zu.



Laut Feuerwehr war der Brand in einem Patientenzimmer der fünften Etage ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte Mobiliar. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten Pflegekräfte das Feuer bereits gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.