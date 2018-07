In Salisbury wurden bereits vier Nowitschok-Vergiftete behandelt. Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Ein britischer Polizist ist wegen des Verdachts auf Kontakt mit dem Kampfmittel Nowitschok in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte ein Sprecher des Salisbury District Hospital mit. Wie der Beamte mit dem Gift in Kontakt gekommmen sein könnte, war zunächt nicht bekannt.



Experten hatten nach den jüngsten Nowitschok-Fällen zuletzt fieberhaft nach einem kontaminierten Gegenstand in Südengland gesucht. Ein Paar war vermutlich versehentlich mit dem Nervengift in Berührung gekommen.