Gefüllte Schnapsgläser auf einem Tablett. Archivbild

Quelle: Axel Heimken/dpa

Feiern und Trinken bis der Arzt kommt: Zum Jahreswechsel steigt die Zahl jugendlicher Komasäufer stark an. Das zeigt eine Auswertung von Krankenhausdaten der DAK-Gesundheit für die vergangenen fünf Jahre, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.



Demnach kamen von Anfang 2014 bis Ende 2017 im Durchschnitt täglich 4,4 junge Leute zwischen 16 und 20 Jahren wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus. An den Neujahrstagen waren es mit durchschnittlich 28,8 rund sechsmal so viele.