Es steht der Verdacht im Raum, dass er Patienten mit Medikamenten in lebensbedrohliche Zustände versetzte, um sie dann wiederzubeleben. Laut Staatsanwaltschaft wurden inzwischen sieben Patienten einer Klinik in Völklingen exhumiert, die zwischen März 2015 und März 2016 verstarben. In sechs Fällen wurden verschiedene, nicht von Ärzten verschriebene Wirkstoffe mit potenziell tödlicher Wirkung gefunden. Darunter war das ebenfalls von Högel verwendete Ajmalin.



Es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte "in der Absicht handelte, bei den Patienten einen reanimationspflichtigen Zustand herbeizuführen, um anschließend selbst Reanimationsmaßnahmen durchführen zu können", erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Saarland Heilstätten GmbH (SHG) zeigte sich in einer Stellungnahme erschüttert. Der Beschuldigte sei vom 1.1.2015 bis 30.4.2016 als Pfleger in der operativen Intensivstation der Klinik beschäftigt gewesen. Vorausgegangen sei eine fristlose Kündigung am 30.3.2016 wegen "illoyalen Verhaltens" gegenüber dem Arbeitgeber, teilte ein Sprecher mit. Der Pfleger habe eine Klage dagegen eingereicht, dann sei das Arbeitsverhältnis mit einem gerichtlichen Vergleich beendet worden. Der Beschuldige selbst schweige zu den Vorwürfen.