Polizisten durchsuchen das Haus der verdächtigen Krankenschwester.

Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Nach dem Tod mehrerer Babys in einer Klinik in Chester im Nordwesten Englands ist eine 29 Jahre alte Krankenschwester festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, mindestens acht Neugeborene umgebracht zu haben, berichteten britische Medien unter Berufung auf die Polizei.



In neun weiteren Fällen werde ihr versuchter Mord von Neugeborenen zur Last gelegt. Die Frau war bereits im Juli 2018 festgenommen worden, dann aber auf Kaution freigelassen worden. Die Frau kooperiere, teilte die Polizei mit.