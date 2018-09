Wersilow liegt mit einer möglichen Vergiftung im Krankenhaus. Quelle: Tobias Hase/dpa

Ein Mitglied der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot soll nach Vergiftungserscheinungen nach Berlin geflogen und dort behandelt werden. Das sagte seine Freundin Veronika Nikulschina der Internetzeitung "Meduza". Piotr Wersilow war zunächst in eine Moskauer Klinik gebracht worden.



Ein Freund seines Vaters arbeite in einer Berliner Klinik und soll die Behandlung angeboten haben. Der Regierungsgegner war am Dienstag mit Seh-, Sprech- und Bewusstseinsstörungen ins Krankenhaus gebracht worden.