Pjotr Wersilow wurde möglicherweise vergiftet. Quelle: -/Cinema for Peace Foundation/dpa

Ärzte der Berliner Charite wollen morgen über den Gesundheitszustand des möglicherweise vergifteten Pjotr Wersilow von der russischen Polit-Punkband Pussy Riot informieren. Das teilte die Klinik in Berlin mit, die ihn seit Samstag behandelt. Die Bundesregierung ist nach Angaben des Auswärtigen Amts besorgt über seinen Gesundheitszustand.



Wersilow ist nach Angaben seines Umfelds erkrankt, nachdem er in einem Moskauer Gericht etwas gegessen hatte. Er war am Samstagabend in Berlin gelandet.