Das Ebola-Virus wurde nun auch in Uganda nachgewiesen.

Quelle: Frederick Murphy/CDC/AP/dpa

Die gefährliche Ebola-Epidemie im Osten des Kongos hat das Nachbarland Uganda erreicht. Bei einem fünfjährigen Kind sei die lebensgefährliche Virus-Erkrankung nachgewiesen worden, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Kind sei kurz zuvor aus dem Kongo eingereist und werde nun in ein Ebola-Behandlungszentrum gebracht.



Die WHO hatte seit Monaten vor einer Ausbreitung der Epidemie auf Nachbarländer gewarnt. Ebola endet für die meisten Infizierten mit dem Tod.