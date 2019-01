So komfortabel eine Online-Krankschreibung ist, wer rechtlich auf der sicheren Seite sein will, muss bislang weiter zum Arzt. Denn das bloße Anklicken von Symptomen genügt wohl nicht den Mindestanforderungen an eine ärztliche Untersuchung. Sollte aber das Modell weiterentwickelt werden, etwa durch einen Videochat zwischen Arzt und Patient, werden sich Arbeitnehmer bequem von zu Hause ohne rechtliche Gefahren krankschreiben lassen können.