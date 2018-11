Trump bricht zu erster Asien-Reise auf Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat auf Hawaii der Opfer des japanischen Angriffs auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor vom 7. Dezember 1941 gedacht. Er legte in der Gedenkstätte der USS Arizona einen Kranz nieder.



Trump machte auf Hawaii einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Japan, seiner ersten Station einer fast zweiwöchigen Asien-Reise. Weitere Ziele sind unter anderem China und Südkorea, wo Trump neben weiteren Themen die Krise auf der koreanischen Halbinsel besprechen will.