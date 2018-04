Ostritz organisierte als Gegenveranstaltung ein "Friedensfest". Quelle: Nils Holgerson/dpa

Anders als befürchtet verliefen die Proteste in der sächsischen Kleinstadt Ostritz gegen das Neonazi-Festival "Schild & Schwert" am Wochenende friedlich. Nach Angaben der Polizei beschränkten sich Konflikte im Wesentlichen auf verbale Auseinandersetzungen.



NPD-Funktionär Thorsten Heise gab die Zahl der Teilnehmer bei seinem Treffen mit etwa 1.000 an. Die Stadt Ostritz hielt mit einem "Friedensfest" dagegen und hatte am Ende mehr als 3.000 Gäste.