In Nantes wurden mehrere Autos angezündet. Quelle: Franck Dubray/AP/dpa

Nach den Krawallen in der westfranzösischen Stadt Nantes ist es zu neuen Zwischenfällen gekommen. Die Situation in dem betroffenen Viertel habe sich wieder angespannt, sagte Präfektin Nicole Klein BFMTV. Es seien zwei Autos und ein Minibus angezündet worden. Zahlreiche Bereitschaftspolizisten sollen vor Ort sein.



Ein Polizist hatte bei einer Kontrolle am Dienstag auf einen 22-Jährigen geschossen und ihn tödlich verletzt. Daraufhin waren rund 30 Autos und mehrere Geschäfte angezündet worden.