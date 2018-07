Brennende Barrikade während eines Protests in Tegucigalpa. Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Wegen der heftigen Krawalle nach der Wahl in Honduras hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Die Menschen müssen ab sofort zwischen 18.00 Uhr am Abend und 6.00 Uhr am Morgen im gesamten Staatsgebiet zu Hause bleiben, teilte die Regierung mit. Die Ausgangssperre soll für zehn Tage gelten.



Wegen der Verzögerung bei der Verkündung des Wahlergebnisses und Manipulationsvorwürfen war es in dem mittelamerikanischen Land zuvor zu schweren Ausschreitungen auf den Straßen gekommen.