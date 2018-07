Tödliche Polizeischüsse auf einen 22-Jährigen haben in Frankreich schwere Krawalle ausgelöst. Die Regierung verurteilte die Ausschreitungen in der Stadt Nantes am Mittwoch scharf. Das Justizministerium kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Die Regeln zum Schusswaffengebrauch durch Beamte waren erst kürzlich gelockert worden. Nach Angaben der Justiz wurde der Getötete per Haftbefehl gesucht.