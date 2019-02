Eugen Brysch (Deutsche Stiftung Patientenschutz). Archivbild

Quelle: Deutsche Stiftung Patientenschut/dpa

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen seiner Aussage, dass Krebs in einigen Jahren besiegbar sei, Verantwortungslosigkeit vorgeworfen.



"Die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs hat sich seit den 1970er Jahren in Deutschland fast verdoppelt. Knapp 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu, etwa 220.000 sterben daran", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der KNA. Ein Gesundheitsminister sollte nicht das Vertrauen der Patienten verspielen.