In den letzten Kriegsjahren war im Keller eine Geburtsstation untergebracht - um Frauen in den Bombennächten eine halbwegs sichere Entbindung zu ermöglichen. Und so steht auf Van der Wysts Geburtsurkunde, ausgestellt vom Standesamt Berlin-Tiergarten: "Am 15. September 1944 in Berlin im Reichstagsgebäude geboren." Die 74-Jährige, deren Nachname damals Dieckhoff war, bewahrt sie zu Hause in Großbeeren bei Berlin wie einen Schatz im Safe auf. "Ich bin ein Reichstagsbaby. Das ist einfach eine irre Geschichte", erzählt die lebenslustige Rentnerin. "Mir war lange nicht klar, dass das so ist."