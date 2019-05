Kim Jong Un und Wladimir Putin werden sich in Russland treffen.

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Präsident Wladimir Putin wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag in Russland treffen. Das teilte Präsidentenberater Juri Uschakow in Moskau mit, meldete die russische Agentur Interfax. Demnach findet das Treffen in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok in der Nähe der Grenze zu Nordkorea statt.



Zuletzt kam es 2011 zu einem Gipfel zwischen den Staatsoberhäuptern Russlands und Nordkoreas. Damals trafen sich der mittlerweile verstorbene Kim Jong Il und Dimitrij Medwedew.