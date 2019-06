Dmitri Peskow. Archivbild

Der Kreml hat sich nach den Ausschreitungen in der früheren Sowjetrepublik Georgien besorgt gezeigt. "Alles, was gestern in Georgien geschah, ist nichts anderes als eine russophobe Provokation", sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax.



Besorgniserregend seien auch aggressive Ausfälle gegenüber Bürgern Russlands, deren persönliche Sicherheit gefährdet gewesen sei. Viele Russen würden Urlaub in der Südkaukasus-Republik machen. Deshalb bereite die Russophobie ihm große Sorgen.