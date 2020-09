Der erste Afrika-Russland-Gipfel.

Quelle: -/Kremlin/dpa

Russland will seinen Handel mit Afrika nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Das wären dann - ausgehend von 20 Milliarden US-Dollar für 2018 - bis 2024 rund 40 Milliarden US-Dollar (36 Milliarden Euro).



Schon jetzt exportiere Russland mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse und Technik als Waffen, sagte Putin zum Auftakt von Russlands erstem Afrika-Gipfel in Sotschi am Schwarzen Meer. An dem Gipfel nahmen mehr als 50 Länder Afrikas teil.