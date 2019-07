Wladimir Putin ist Präsident von Russland.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP POOL/dpa

Russland wird in Kürze das Klimaschutzabkommen von Paris ratifizieren. Das kündigte Präsident Wladimir Putin der Agentur Interfax zufolge beim G20-Gipfel an. "Bei uns in Russland vollzieht sich die Erwärmung doppelt so schnell wie sonst auf der Erde. Das ist eine ernste Herausforderung für uns alle."



Ein Problem sei etwa das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien, wo es viele bewohnte Gebiete gebe. Sein Land werde sich an alle Vorgaben des 2015 in Paris beschlossenen Abkommens halten, so Putin.