Der Kremlkritiker Alexej Nawalny sitzt am Flughafen in Moskau. Quelle: Uncredited/Anti-corruption Foundation Press Service/AP/dpa

Dem Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben die Ausreise aus Russland verweigert worden. Der Blogger wollte eigentlich zu einer Urteilsverkündung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg reisen. Grenzbeamte hätten ihm aber am Flughafen in Moskau Dokumente überreicht, die ihm eine Ausreise verbieten, twitterte Nawalny.



Nach Angaben der Behörden soll er ein Forstunternehmen um Geld geprellt haben. Dabei soll es um umgerechnet 27.600 Euro gehen.