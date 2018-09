Ministerpräsident Winfried Kretschmann (l.) im Gespräch mit dem kalifornischen Gouverneur Jerry Brown Quelle: Jana Höffner/Staatsministerium Baden-Württemberg/dpa

Baden-Württemberg will künftig mit dem US-Bundesstaat Kalifornien noch enger zusammenarbeiten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterzeichnete in San Francisco mit dem kalifornischen Gouverneur Jerry Brown eine Absichtserklärung für eine Landespartnerschaft.



Die Zusammenarbeit soll etwa beim Klimaschutz, der Verkehrswende und der Informationstechnologie verstärkt werden. Land und Bundesstaat teilten die Vision eines nachhaltigen Wandels, heißt es in der Erklärung.