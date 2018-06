Der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann hat für einen Erfolg der Jamaika-Sondierungsgespräche geworben und dabei auf die deutsche Rolle in der EU verwiesen. "Jeder Preis, den wir zahlen, ist geringer, als wenn es Neuwahlen gibt", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident der "Bild". Eine Wahl würde sich wahrscheinlich bis in den Sommer ziehen. Dies würde eine "unglaubliche Instabilität" nach Europa bringen, weil Deutschland als Anker ausfalle. Zudem könne man die Bürger nicht so oft wählen lassen, wie es der Politik passe, sagte der Unterhändler.