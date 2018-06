Der Bund soll mehr Geld in die Bildung investieren. Quelle: Wolfram Kastl/dpa

Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen fordern vom Bund mehr Geld für die Länder, um nötige Mehrausgaben in der Bildungspolitik stemmen zu können.



In einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wandten sich Winfried Kretschmann (Grüne) und Armin Laschet (CDU) zugleich gegen Forderungen, das Bund/Länder-Kooperationsverbot in der Bildungspolitik aufzuweichen. Der Bund wolle sich in die ureigenen Angelegenheiten der Länder einmischen, kritisierten sie.