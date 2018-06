CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und CSU-Generalsekretär Scheuer hatten den Grünen wiederholt vorgeworfen, sie würden in den Verhandlungen blockieren. So sagte Scheuer mit Blick auf grüne Positionen beim Thema Migration: "Wir sind ja nicht im Stuhlkreis der Grünen Jugend, sondern müssen das umsetzen, was uns die Wähler als Auftrag gegeben haben." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf den Grünen vor, in der Verkehrspolitik auf "Uraltforderungen aus der grünen Mottenkiste" zu beharren.