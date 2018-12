Der fünf Milliarden Euro schwere Digitalpakt Schule wird wohl das erste politische Projekt sein, das in dieser Legislaturperiode im Vermittlungsausschuss landet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag an, das Gremium anzurufen. Kanzlerin Angela Merkel warf einigen Bundesländern vor, den Digitalpakt und die Auszahlung der Milliardensumme an Schulen vor allem aus finanziellen Gründen zu blockieren.



In den vergangenen Tagen hatten etliche Ministerpräsidenten Vorbehalte gegen die vom Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossenen Pakt geäußert. Die Ministerpräsidenten von Hessen, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kritisierten, dass der Bund zu stark in die Länderhoheit bei der Bildung eingreifen wolle. Die Länderchefs von Thüringen und Sachsen, Bodo Ramelow (Linke) und Michael Kretschmer (CDU), hatten zudem schon angekündigt, dass sie ein Vermittlungsverfahren wollen.