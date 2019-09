Ein Ehepaar kommt mit drei Kindern aus dem Wahllokal in der August Moritz Böttcher-Grundschule. Wanda Heinke, 38, ist Buchhändlerin, ihr Mann Ronny, 40, Stahlbauer. Sie haben ihr Kreuz jeweils ganz unterschiedlich gesetzt: Sie hat die Grüne Franziska Schubert gewählt, er den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel. Ehekrach gibt’s deshalb nicht, sagen sie, bei vielen in ihrem Bekanntenkreis sei das so. Warum haben sie so verschieden gestimmt? Ronny Heinke wählt Protest, obwohl er nicht glaubt, dass das wirklich was ändert. "Aber die Altparteien sollen endlich mal aufwachen!" Dabei hält sich Heinke selbst für "patriotisch, theoretisch in der Mitte." Seine Frau mag die Grünen eigentlich gar nicht so sehr: "Die haben als Partei auch noch viele ungelöste Fragen!" Aber deren Görlitzer Spitzenkandidatin Schubert sei einfach "ein guter Typ". Die AfD könne sie nicht wählen, weil "zu männerlastig".