Und was wäre, wenn die AfD in Sachsen stärkste Kraft würde und es keine Mehrheitsoptionen mehr gäbe? "Dann werden viele in Deutschland enttäuscht sein", sagt Kretschmer. Das würde bedeuten, dass Unterstützung, die man über viele Jahre bekommen habe, infrage gestellt werde. "Ich möchte das nicht", sagt Kretschmer. Er strebe eine stabile Regierung an. "Wir Sachsen haben immer unsere eigene Meinung gesagt, jetzt auch gerade wieder beim Thema Russland. Und es ist wichtig, dass man das hart in der Sache, aber anständig im Ton tut."