Fest steht: Die Löhne in Sachsen gehören den Zahlen nach zu den niedrigsten in ganz Deutschland. Das ist auch für Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Herausforderung. Die Antwort? Eine Stärkung der Region - auch in Zittau. So sagt der Ministerpräsident im ZDF-Interview: "Wir müssen jetzt reininvestieren in die Unternehmen, die innovativ sind." Außerdem müsse man vor Ort mit der tschechischen Seite zusammenarbeiten. Das sei der einzige Weg, um an attraktive Arbeitsplätze und steigende Löhne zu kommen. Gleichzeitig fasst Kretschmer zusammen, dass schon vieles geschafft wurde. Trotzdem sei es richtig, dass jetzt Leute Tempo machten und sagten: "Es muss noch mehr werden."