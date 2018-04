Und es gibt Probleme mit Menschen, die sich nicht an unseren Werte und Gesetze halten wollen. Michael Kretschmer

So fehlten beispielsweise Plätze in Kindergärten und Schulen. "Und es gibt Probleme mit Menschen, die sich nicht an unseren Werte und Gesetze halten wollen." In Städten wie Cottbus träten jugendliche Migranten in größeren Gruppen auf und ließen sich "von normaler Ansprache nicht beeindrucken", sagte Kretschmer.



Der sächsische Ministerpräsident forderte "eine bessere Handhabe", vor allem bei Minderjährigen. Es gebe ein "neues Kriminalitätsphänomen". "Und Abschiebungen funktionieren nicht, weil Flüchtlinge ihre Identität verschleiern", fügte der CDU-Politiker hinzu. "Wenn wir in dieser Situation beherzt handeln, beseitigen wir viele Irritationen, die zur Abwendung von den Volksparteien und zur Protestwahl geführt haben".