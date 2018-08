Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

In Chemnitz war in der Nacht zum Sonntag am Rande des Stadtfestes ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Am Sonntag kam es zu Demonstrationen, in deren Verlauf Jagd auf Migranten gemacht wurde. Am Montag wurde gegen einen 23 alten Syrer und einen 22 Jahre alten Mann aus dem Irak Haftbefehl erlassen. Am Montagabend waren dann bei Zusammenstoßen von Demonstranten, zu denen auch Sympathisanten linker und rechter Gruppierungen gehörten, mehrere Menschen verletzt worden. Bei den Krawallen war auch ein harter Kern gewaltbereiter Rechtsextremer dabei. Straftäter auf allen Seiten würden dingfest gemacht, sagte Kretschmer. "Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt."