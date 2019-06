In den ostdeutschen Ländern sieht Kretschmer eine andere Sensibilität gegenüber Russland - auch wegen der traditionell guten Beziehungen, die noch aus den Zeiten der DDR und der Sowjetunion herrühren. Der Westen sei mehr in Richtung USA orientiert: "Allerdings merkt er gerade, dass es ein blindes Vertrauen in die transatlantische Freundschaft auch nicht mehr gibt."



Mit Initiativen wie dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg reiche Russlands Präsident Wladimir Putin dem Westen die Hand: "Wir müssen aber die ausgestreckte Hand der Russen auch ergreifen." Das schließe eine offene Aussprache über Probleme wie die russische Einverleibung der Krim und den Krieg in der Ostukraine nicht aus.