Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Archivbild Quelle: Matthias Rietschel/ZB/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wertet die Ereignisse von Chemnitz als Bewährungsprobe für den Freistaat. Man habe in Chemnitz gesehen, dass Rechtsextremismus in einem Maße vorhanden sei, das auch Engagement aus der Mitte der Gesellschaft nötig mache, sagte der CDU-Politiker.



"Ausländer, die beschimpft und angegriffen werden, brauchen den Schutz der Mehrheit in der Bevölkerung. Wir anständigen Menschen müssen uns vor sie stellen und einschreiten, bei Worten und Taten."