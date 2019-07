Das Expeditionsschiff wurde speziell für Reisen in abgelegenere Gebiete entworfen. Mit einer Maximalbelegung von 530 Passagieren ist es kleiner und wendiger als klassische Kreuzfahrtschiffe, die bis meist zwischen zwei und dreitausend Passagiere fassen. Für die geplanten Reisen in die Polargebiete wurde der Rumpf auf die höchste Eisklasse für Passagierschiffe gebracht. Bis zu einem Meter Eisdicke kann die Roald Amundsen so durchqueren. Auch Fahrten durch die Nordwestpassage im Norden Kanadas, die als besonders schwierig gilt, lassen sich auf dem Schiff buchen.