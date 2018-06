Noch dürfen die Schiffe am Markusplatz vorbeifahren. Quelle: Andrea Merola/ANSA/dpa

Kreuzfahrtkolosse vor dem Markusplatz in Venedig sollen nach dem Willen der italienischen Regierung bald der Vergangenheit angehören. Die riesigen Schiffe sollen künftig nicht mehr vor dem historischen Zentrum der Lagunenstadt fahren.



Umweltschützer sind trotzdem empört: Denn der Plan sieht laut Medienberichten auch vor, dass Schiffe mit mehr als 96.000 Tonnen in die Lagune einfahren können - wenn auch nicht am Zentrum vorbei. Derzeit sind diese Mega-Schiffe in der gesamten Lagune verboten.