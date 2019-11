Sophia Loren bei der Schiffstaufe der "MSC Grandiosa".

Quelle: Christian Charisius/dpa

Die italienische Schauspiellegende Sophia Loren hat ein Faible für die Taufe von Kreuzfahrtschiffen. Nun hat die 85-Jährige erneut die Taufe eines neuen Ozeanriesens übernommen. "Es ist meine 15. Taufe. Aber die Emotion ist immer die gleiche", sagte die Schauspielerin in Hamburg.



Kurz danach schnitt sie an Bord der "MSC Grandiosa" das Band durch, das die Sektflasche an die äußere Schiffswand prallen ließ. Während der Zeremonie lag das 331 Meter lange Schiff vor der Elbphilharmonie.