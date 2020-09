Die "Grand Princess" vor der Küste San Franciscos.

Quelle: Scott Strazzante/San Francisco Chronicle/AP/dpa/Archivbild

Auf einem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff sind bislang mindestens 21 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, 46 Menschen an Bord der "Grand Princess" seien getestet worden. Bei 21 von ihnen sei der Test positiv ausgefallen - bei 19 Crewmitgliedern und 2 Passagieren.



Das Schiff solle nun in einen nicht-kommerziellen Hafen gebracht werden. Anschließend sollten alle Menschen an Bord getestet und gegebenenfalls in Quarantäne untergebracht werden.