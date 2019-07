Ein Protest mit schwer kalkulierbarem Potential: An Pfingsten erlebten die Passagiere an Bord der "Zuiderdam", was so eine Protestaktion für Folgen haben kann: Spontan hatte eine Gruppe junger Demonstranten den Wulstbug des 291 Meter langen Kreuzfahrers besetzt, um das Schiff mit Schlauchbooten gekreuzt und einen Kran bestiegen - die überraschte Polizei brauchte Stunden, um dem Urlaubsdampfer den Weg frei zu räumen.