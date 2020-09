"Vom Balkon aus sah ich die Frau auf die Reling klettern", sagte ein Augenzeuge dem Sender CNN. "Es geschah alles so schnell. Mir war gar nicht klar, was die Frau vorhatte." Er verständigte die Besatzung der "Allure of the Seas". Die Crew spürte die Frau und ihren Begleiter auf, die das Schiff darauf in Falmouth auf Jamaika verlassen mussten. Der Zeuge veröffentlichte ein Foto: Darauf ist eine Frau in blauem Badeanzug in halsbrecherischer Pose auf einem schmalen Sims zu sehen.