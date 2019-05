Papst Franziskus beim Kreuzweg am Kolosseum.

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus hat am Karfreitag beim Kreuzweg in Rom "von politischem Kalkül gepanzerte Herzen" beklagt. Im Zentrum der Prozession am Kolosseum stand das Schicksal missbrauchter Frauen. 15.000 Gläubige verfolgten die Zeremonie.



Der Papst beklagte die Abschottung vor Migranten und die menschliche Gleichgültigkeit. Franziskus gedachte zudem der Kinder, die "in ihrer Unschuld verletzt" wurden. Das konnte als Anspielung auf den sexuellen Missbrauch durch Geistliche verstanden werden.