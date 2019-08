Schon 2017 warnte ein Bericht der deutschen Botschaft vor katastrophalen Zustände in den Lagern. Der Titel des Papiers: "Rückkehr aus der Hölle". Handyfotos und -videos belegen dem Bericht zufolge die "KZ-ähnlichen Verhältnisse" in Privatgefängnissen im Süden Libyens. Hinrichtungen, Folter, Vergewaltigung und Erpressung sind an der Tagesordnung, so der Bericht: "Augenzeugen sprachen von exakt fünf Erschießungen wöchentlich in einem Gefängnis – mit Ankündigung und jeweils Freitags, um Raum für Neuankömmlinge zu schaffen."