Denn dass sie hoch über der Erde kreisen, macht Satelliten nicht unangreifbar. Der US-Militärgeheimdienst Nasic schreibt in seinem Bericht "Competing in Space", dass China und Russland dabei sind, "raffinierte Anti-Satelliten-Waffen zu entwickeln, zu testen und weiterzuverkaufen, die Systeme im von den USA und von Verbündeten kontrollierten Weltraum bedrohen." China habe bereits Einheiten, die im Umgang mit Anti-Satelliten-Raketen trainiert werden - und auch Russland sei wahrscheinlich an der Entwicklung solcher Fähigkeiten, so der Bericht. China habe demnach schon 2007 einen eigenen, kaputten Satelliten mit einer Anti-Satelliten-Rakete abgeschossen.



Russland sei dabei, so heißt es in dem Bericht, Energie-Waffen zu entwickeln, die auf Flugzeugen angebracht werden und die Raketenabwehr-Sensoren von Satelliten außer Gefecht setzen sollen. Auch Satelliten selbst sollen einmal zur Waffe gegen andere Satelliten werden können. Konzepte dazu sehen ganz unterschiedliche Wirkungsweisen vor. Der Militärgeheimdienst Nasic nennt dabei Satelliten, die Laser tragen, solche, die Chemikalien versprühen oder mit Störsendern ausgestattet sind. Ebenso denkbar seien Satelliten, die mit Absicht mit anderen Satelliten zusammenstoßen, um sie zu zerstören.